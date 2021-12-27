اعتقال رجل يحمل قوساً في مقر إقامة الملكة بقلعة وندسور

المصدر: د ب أ

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قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها اعتقلت رجلا (19 عاما) بعد اختراق أمني في مقر إقامة الملكة الريفي يوم عيد الميلاد.

وقالت عناصر من شرطة "وادي التايمز" وشرطة العاصمة أمس الأحد إنهم استجابوا لاختراق أمني في حوالي الساعة 08:30 صباحًا أول أمس السبت داخل أراضي قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير الإنجليزية، حيث تقيم الملكة.

وفي أعقاب قيام عناصر الشرطة بعملية بحث، تم اكتشاف وجود قوس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشرطة قولها إنه تم اعتقال الرجل وهو من مدينة ساوثهامبتون للاشتباه في ارتكابه جريمة التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي.

وأضافت شرطة العاصمة في بيان "تم احتجاز الرجل حيث خضع لتقييم للصحة العقلية، ووضع في قسم بموجب قانون الصحة العقلية وهو في رعاية مختصين".

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