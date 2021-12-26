670 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في 2021

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة الداخلية الروسية أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال الأشهر الـ 11 الماضية بلغ 667 ألفا و 939 شخصا، وهو ما يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية فقد جاء في البيان أنه "منذ يناير حتى نوفمبر 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667ألفا و 939 شخصا"، في حين بلغ هذا الرقم خلال نفس الفترة من العام الماضي 563 ألفا و 342.

وذكرت الوزارة أن عدد الأجانب المسجلين كمهاجرين أرتفع أيضا، ففي عام 2020 كان عددهم 8 ملايين و 983 ألفا و 944 مهاجرا، في حين أنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري بلغ عددهم 11 مليونا و 895 ألفا و 887 مهاجرا.

وفي الوقت نفسه فإن عدد الاجانب الذين زاروا البلاد من الدول التي تتمتع بحق الحصول على تأشيرة كان عددهم أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق.

يشار إلى أنه في أواخر سبتمبر الماضي، ذكرت رئيسة المديرية الرئيسية للهجرة بوزارة الشؤون الداخلية الروسية فالنتينا كازاكوفا أن الطلب على الجنسية الروسية في ازدياد. ووفقًا لها، فإن جزءا كبيرا من الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية هم من سكان أوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا وكازاخستان.

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