ملكة بريطانيا تلقي أول خطاب لعيد الميلاد منذ وفاة الأمير فيليب

المصدر: د ب أ

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تلقي الملكة إليزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا، ما يتوقع أن تكون رسالة شخصية في يوم عيد الميلاد "الكريسماس"، وهي محاطة بذكرى دوق إدنبرة، حيث تستعد لقضاء أول فترة أعياد لها بدون زوجها الراحل.

وأظهرت صورة نشرها قصر باكينغهام قبل خطاب الملكة التلفزيوني إلى الأمة، إليزابيث الثانية وهي تجلس خلف مكتب في غرفة الرسم البيضاء في قلعة ويندسور، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان بجانبها صورة بإطار لها وللأمير فيليب تم التقاطها العام 2007 في منزل برودلاندز الريفي في هامبشير، بمناسبة العيد الماسي لزواجهما.

وتأتي رسالة هذا العام في أعقاب وفاة الدوق في أبريل الماضي عن عمر 99 عاما، وتسببت القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في ذلك الوقت في جلوس الملكة بشكل لا ينسى بمفردها في كنيسة القديس جورج لحضور جنازته.

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