أمريكا ترفع قيود السفر عن دول أفريقية بسبب أوميكرون

المصدر: رويترز

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قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن سترفع قيود السفر التي فرضتها الشهر الماضي على ثماني دول في جنوب قارة أفريقيا بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول أن الأجانب الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني خلال الأربعة عشر يوماً السابقة سيتم السماح لهم مرة أخرى بدخول الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 ديسمبر.

ومنعت واشنطن في 29 نوفمبر تقريباً جميع المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا مؤخرا في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق وملاوي "توخياً للحذر" من المتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.

وقال المسؤول إن هيئات الصحة العامة الأمريكية أوصت برفع قيود السفر لأن الإبقاء عليها لن يكون له تأثير كبير في الإصابات في البلاد، نظراً لانتقال العدوى على نطاق واسع في الولايات المتحدة حالياً، ولأنه لن يكون هناك حاجة لتطوير لقاح خاص بأوميكرون وأن اللقاحات الحالية والجرعات المعززة فعالة للغاية في احتوائه.

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