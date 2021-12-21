مقتل 19 شخصاً وفقد 66 في حادث غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر

المصدر: رويترز

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أعلنت الوكالة البحرية في مدغشقر اليوم الثلاثاء إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد وإن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مامي راندريانافوني، مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية، إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها.

وكان على متن السفينة 130 راكبا مسافرا من بلدة أنتانامبي إلى سوانيرانا ايفونجو وعُثر على 45 شخصا أحياء.

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