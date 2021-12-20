مقتل 38 شخصاً في سلسلة هجمات لمسلحين بنيجيريا

المصدر: د ب أ

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قتل مسلحون 38 شخصاً في سلسلة هجمات في المنطقة الشمالية الوسطى لنيجيريا، حسبما قال مسؤول في بيان أمس الأحد.

وقال صامويل أروان، مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا "الوكالات الأمنية أكدت لحكومة ولاية كادونا أن 38 شخصا قتلوا في المناطق التي تعرضت لهجمات".

ووقعت الهجمات في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد في عدة قرى في إيداسو، في منطقة حكومة جيوا المحلية بالولاية.

وذكر أروان إن الهجمات شنتها عصابات مسلحة معروفة وهي التي تقف وراء جرائم قتل واختطاف جماعي في دولة نيجيريا، الأكبر في إفريقيا من حيث عدد السكان.

ولم يتضح بعد سبب مهاجمة عصابات المسلحين لتلك القرى بشكل خاص، رغم أن المعروف أنها تقوم بذلك انتقاما لأعضائها الذين تعرضوا للقتل.

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