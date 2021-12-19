احتجاجات بسبب حالات تسمم غذائي في الهند واعتقال العشرات

المصدر: رويترز

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قال مسؤول بالشرطة الهندية اليوم الأحد إن الشرطة اعتقلت العشرات لمشاركتهم في قطع طرق سريعة احتجاجا على حالات تسمم غذائي في وحدة فوكسكون بالهند والتي تتولى تصنيع هواتف آي فون لشركة أبل.

وكان أكثر من 150 من العاملين في وحدة إنتاج فوكسكون بجنوب الهند قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بتسمم غذائي في المساكن التابعة للشركة والتي يقيم فيها أغلبية العاملين.

وقال مسؤول الشرطة إن حالات التسمم أدت إلى احتجاجات من جانب العاملين وأقاربهم الذين قطعوا طريقا رئيسيا بين تشيناي وبنجالورو لعدة ساعات.

وأضاف أنه تم اعتقال قرابة 70 امرأة و22 رجلا منذ قطع الطريق يوم السبت.

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