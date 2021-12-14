هروب جماعي لسكان إحدى الجزر الإندونيسية خوفاً من موجة تسونامي

المصدر: د ب أ

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أصدرت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء تحذيرا من إمكانية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب زلزال بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في شرق البلاد. ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار.

ووقع الزلزال الساعة 1220 من مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (0320 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 112 كيلومترا شمال غربي لارانتوكا في جزر فلوريس، وعلى عمق 12 كيلومترا، وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخ في البلاد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سكانا في سيكا في جزيرة فلوريس يخرجون إلى الشوارع على دراجات نارية وسيرا على الاقدام هربا من المناطق الساحلية.

وصرح رئيس منطقة ايست فلوريس، أنطون هايون لتليفزيون كومباس: " لقد تحققنا ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار".

وذكرت الوكالة الجيوفيزيائية أن الزلزال أعقبه هزة ارتدادية بلغت قوتها 6ر5 درجة .

وفي أستراليا، قال مكتب الأرصاد الجوية إنه لا يوجد تهديد بوقوع أمواج تسونامي في البلاد جراء زلزال اليوم الثلاثاء .

وكتب مكتب الأرصاد الجوية في تغريدة على تويتر: "لا يوجد تهديد تسونامي لأستراليا من زلزلال بقوة 3ر7 درجة بالقرب من بحر فلوريس".

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