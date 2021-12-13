اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق بين الدنمارك والسويد

المصدر: رويترز

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قالت السلطات الدنماركية والسويدية إن سفينتي شحن اصطدمتا اليوم الاثنين في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية وإن عملية بدأت لإنقاذ شخصين على الأقل.

وقالت الإدارة البحرية السويدية أن السفينة كارين هوي المسجلة في الدنمرك انقلبت. وقال مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك إن شخصين كانا على متنها وإنهما في عداد المفقودين.

وأضاف أن السفينة الأخرى التي تحمل اسم سكوت كاريير المسجلة في بريطانيا تعمل وطاقمها بخير.

وقال سورين هوي مدير شركة ريديريت هوي التي تملك السفينة كارين هوي "يمكنني تأكيد أن حادثا قد وقع لكنني لا أعرف ملابساته".

وأضاف أن السفينة غير المحملة كانت تبحر من سودرتالج في السويد إلى نيكوبينج فالستر في جنوب الدنمرك وعلى متنها شخصين.

وتابع "عملية إنقاذ ضخمة جارية الآن".

وقال متحدث باسم معهد الأرصاد الجوية في الدنمرك إنه كان هناك ضباب في المنطقة وقت وقوع الحادث الساعة 3:30 صباحا.

وقال مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك إن الحادث وقع في المياه الإقليمية السويدية وإن السفينتين كانتا تبحران في نفس الاتجاه عندما حدث التصادم.

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