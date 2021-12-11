عشرات الضحايا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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ألحقت عاصفة قوية في الولايات المتحدة الدمار في عدة ولايات، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي، حيث يُعتقد أن ما يصل إلى 100 شخص لقوا حتفهم إثر عدة أعاصير ليلة الجمعة/ السبت.

ووصف آندي بشير حاكم كنتاكي الإعصار بأنه أشد إعصار يضرب كنتاكي في تاريخها، وبدا عليه التأثر عندما تحدث عن حصيلة القتلى في الولاية.

وأضاف بشير: "الإعصار الرئيسي كان على الأرض باستمرار لأكثر من 200 ميل (320 كيلومترا) بولايتنا، إنه أمر لم نشهده من قبل".

وكتب بشير، الذي أعلن حالة الطوارئ في الولاية، في خطاب إلى الرئيس جو بايدن وغرد في وقت لاحق من اليوم السبت ، "كنتاكي بحاجة إلى مساعدة اتحادية لمواجهة هذه الحوادث".

وقال بايدن إنه "مفطور القلب بسبب الدمار" وأضاف أن البيت الأبيض "يعمل مع حكام الولايات للتأكد من أن لديهم ما يحتاجونه، في ظل استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار".

ووصف مدير إدارة الطوارئ في كنتاكي مايكل دوسيت في تصريح لشبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية، الكارثة بأنها واحدة من "أحلك الأيام" في كنتاكي.

وتركز الدمار الناجم عن الإعصار في بلدة مايفيلد، التي أطلق عليها دوسيت "نقطة الصفر" في كنتاكي. وقال بشير إن نحو 110 أشخاص كانوا في مصنع لانتاج الشموع دمرته الأعاصير. وأضاف أنه يخشى مقتل العشرات في المصنع وحده.

وتضررت ولايات أخرى جراء العاصفة المدمرة ليلة الجمعة، حيث سجلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية وقوع أعاصير في ست ولايات. تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في أركنساس، وانهار سطح مستودع لشركة آمازون جزئيا في إلينوي، كما تم تسجيل وفيات هناك أيضا. ومن المحتمل أن يستغرق الوقوف على الحجم الكامل للدمار أياما.

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