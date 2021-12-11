مقتل 50 شخصاً جراء أعاصير مدمرة في ولاية كنتاكي الأمريكية

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن أندي بشير حاكم ولاية كنتاكي أن نحو 50 شخصا لقوا حتفهم على الأرجح بعد اجتياح أعاصير مدمرة الولاية وغيرها من الولايات الأمريكية في وقت متأخر مساء الجمعة واليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن الحاكم قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة (دبليو.إل.كيه.واي) إن عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف "التقارير تجعل القلب ينفطر".

وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قالت إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر اليوم السبت.

وأعلن بشير حالة الطوارئ في الولاية. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".

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