أمطار غزيرة وفيضانات تضرب فرنسا وتجبر المئات على النزوح

المصدر: د ب أ

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أدى هطول أمطار غزيرة إلى فيضانات في جنوب غرب فرنسا، خصوصا في المنطقة الحدودية مع إسبانيا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة إنه تم نشر 250 من رجال الإطفاء و3 مروحيات للدفاع المدني في المنطقتين الإداريتين لاند والبرانيس الأطلسية.

وتعين نقل حوالي 400 شخص إلى أماكن آمنة في أربع بلديات.ولم يصب سوى شخص واحد حتى الآن.

وتضررت بوجه خاص مدينة بايون، حيث فاضت مياه نهر نيف على ضفتيه.

وتعين إغلاق مؤقت للطريق السريع من فرنسا إلى إسبانيا. كما تم تعطيل حركة السكة الحديد عقب انهيار أرضي.

وفي المناطق الأكثر ارتفاعا بمنطقة البرانيس الأطلسية، تعرض المواطنون لهطول الثلوج بشكل كبير.

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