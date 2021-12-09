الهند تقيم جنازة عسكرية لرئيس أركان الجيش

المصدر: رويترز

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قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن جثامين رئيس أركان الجيش و12 آخرين قضوا نحبهم في تحطم طائرة هليكوبتر ستصل اليوم الخميس إلى نيودلهي حيث ستقام جنازة عسكرية لرئيس الأركان.

ولقي الجنرال بيبين راوات وزوجته و12 من أفراد الجيش مصرعهم بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، كانوا على متنها في الطريق إلى كلية عسكرية في جنوب الهند، بالقرب من بلدة كونور أمس الأربعاء.

ونجا واحد فقط من 14 كانوا على متن الطائرة من الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابساته.

وفي بيان مختصر للبرلمان قال وزير الدفاع إن الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز (مي-17 في5) أقلعت في الساعة 1148 صباح أمس الأربعاء من قاعدة سولور الجوية. وانقطع اتصال القاعدة بالطائرة قبل سبع دقائق من الموعد المقرر لهبوطها في منطقة عسكرية في الساعة 1215 ظهرا.

وأضاف "لمح السكان المحليون حريقا في الغابة القريبة من كونور وهرعوا إلى المكان حيث شاهدوا حطام الطائرة العسكرية مشتعلا".

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