والد المستشار الألماني المنتخب يمدح ابنه

المصدر: د ب أ

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أعرب والد مستشار ألمانيا المستقبلي، أولاف شولتس، عن ثقته في أن نجله سيؤدي مهمته على نحو جيد.

وقال جيرهارد شولتس اليوم الأربعاء إن نجله: "سينجز مهمته برصانة"، مضيفا أن هذا يوم مميز بالنسبة له كأب.

وجلست والدة شولتس، كريستل، وزوجته بريتا إرنست، في الصف الأول بصالة الزوار في البرلمان الألماني بجانب المستشار السابق جيرهارد شرودر وزوجته سو-يون شرودر-كيم. وجلس خلفهم شقيقا شرودر، إنجو وينس.

وانتخب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) اليوم الأربعاء السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، مستشارا جديدا لجمهورية ألمانيا الاتحادية خلفا لأنجيلا ميركل، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي.

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