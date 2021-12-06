ميانمار: السجن 4 أعوام بحق رئيسة الحكومة المطاح بها

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة في ميانمار بسجن رئيسة الحكومة المطاح بها، أون سان سو تشي، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمتي التحريض على العصيان وانتهاك إجراءات كورونا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحاكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

ووُضعت سو تشي /76 عاما/ قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام ستُسجن أم ستظل رهن الإقامة الجبرية في المنزل.

ويتهم القضاء سو تشي بارتكاب عدة جرائم أخرى، من بينها انتهاك قوانين التجارة الخارجية والفساد.

ووفقا لمراقبي المحاكمة، يمكن أن تواجه سو تشي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 100 عام. ويتحدث مراقبون وخبراء حقوق الإنسان عن محاكمة صورية ويفترضون أن المجلس العسكري يريد إسكات السياسية التي تحظى بشعبية بهذه الطريقة على المدى الطويل. وبدأت المحاكمة في العاصمة نايبيداو في منتصف يونيو الماضي.

وخضعت سو تشي للإقامة الجبرية في الماضي على مدار ما مجموعه 15 عاما. وفي عام 2016 أصبحت رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع.

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