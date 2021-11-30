بوتين يحذر الغرب من تجاوز الخط الأحمر بشأن أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء دول الغرب من تجاوز "الخط الأحمر" الأمني الذي وضعه الكرملين بشأن أوكرانيا، في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أن أي توغل روسي في أوكرانيا سوف يؤدي إلى رد دبلوماسي واقتصادي خطير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن بوتين قوله خلال مؤتمر عبر الفيديوكونفرانس إن توسع البنية التحتية العسكرية الغربية داخل أوكرانيا سيجعل موسكو معرضة لخطر التعرض لهجوم في مدة قليلة لا تتجاوز 5 دقائق.

وتابع "الأمر الذي يدفعنا للقيام بشيء مماثل لتلك الدول التي تهددنا ويمكننا القيام بذلك الآن"،مضيفا أن روسيا ستمتلك صاروخا فائقا لسرعة الصوت يمكن إطلاقه من البحر وقادر على التحليق بسرعة تفوق بمقدار تسع مرات سرعة الصوت اعتبارا من بداية العام المقبل، وستكون مدة الرحلة لمن يصدرون مثل هذه الأوامر هي خمس دقائق أيضا.

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