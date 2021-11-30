بويتن: لم أقرر خوض انتخابات 2024 الرئاسية ولبايدن الحق في السعي لفترة ثانية

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إنه لم يتخذ قرارا بأن ينافس للبقاء في الكرملين ست سنوات إضافية عندما تنتهي فترة رئاسته الحالية في 2024 بينما أشاد بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعي إلى إعادة انتخابه في ذلك العام.

ويحكم بوتين روسيا سواء في منصب الرئيس أو رئيس الحكومة منذ مطلع القرن الجاري مما يجعله أكثر الزعماء بقاء في الكرملين منذ جوزيف ستالين.

وأجرت روسيا تعديلات العام الماضي تسمح لبوتين بالمنافسة على فترتي رئاسة إضافيتين كل منهما ست سنوات، ولولا هذه التعديلات لكان متعينا عليه أن يترك الحكم في 2024.

وقال بوتين في منتدى استثماري بموسكو إن الاختيار الذي تمثل في أن يكون قادرا على المنافسة على المنصب من جديد حال دون تقويض النظام السياسي في البلاد.

وقال "ما إذا كنت سأفعل ذلك من عدمه (خوض الانتخابات) لم أتخذ قرارا به إلى الآن، لكن حقيقة وجود هذا الحق أدت بالفعل إلى استقرار الوضع السياسي الداخلي".

ويقول بعض المحللين إن بوتين كان عرضة لأن يكون ما يوصف بأنه بطة عرجاء في حالة أنه لم يكن أمامه خيار المنافسة على المنصب مجددا في 2024.

وقال بوتين إن الرئيس الأمريكي بايدن كان على صواب تماما عندما أعلن عن احتمال إعادة انتخابه "لأنك إذا لم تبدأ في اتخاذ الاستعدادات للانتخابات أعتقد أن محكومية البلاد ستعاني بدرجة كبيرة".

وأضاف الرئيس الروسي "الرئيس الأمريكي لا يحتاج إلى آرائي، لكني أعتقد أن ما فعله هو عين الصواب".

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