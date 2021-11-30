أمريكا تلغي تصنيف جماعة فارك الكولومبية منظمة إرهابية

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة ألغت اليوم الثلاثاء تصنيفها لجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) منظمة إرهابية أجنبية.

وقال بلينكن إن فارك حُلت رسميا بعد اتفاق سلام في عام 2016 مع الحكومة الكولومبية ولم تعد موجودة كمنظمة موحدة تنخرط في أعمال إرهاب.

وأضاف في بيان "قرار إلغاء التصنيف لا يغير الوضع فيما يتعلق بأي اتهامات موجهة، أو يحتمل أن توجه، في الولايات المتحدة لزعماء فارك السابقين، بما في ذلك فيما يتعلق بتهريب المخدرات".

وتابع أن إلغاء التصنيف سيسهل على الولايات المتحدة دعم تنفيذ اتفاق السلام.

كانت فارك التي تأسست في عام 1964 مسؤولة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وخطف آلاف الأشخاص منهم أمريكيون.

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