خفر السواحل الإيطالي ينقذ مئات المهاجرين قبالة ساحل كالابريا

المصدر: رويترز

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أنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو 250 مهاجرا من بينهم رضيع حديث الولادة من قارب انجرف على بعد بضعة أميال قبالة ساحل منطقة كالابريا.

وقال خفر السواحل في بيان إن عمليات الإنقاذ التي تمت خلال ليلتي السبت والأحد تعرضت لصعوبات وكانت معقدة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وإن تلك العمليات استمرت أكثر من 16 ساعة.

وأضاف أن 244 شخصا في الإجمال، من بينهم 41 قاصرا ووليد خرج للنور في القارب يوم السبت، جرى إنقاذهم.

وشهدت إيطاليا تزايدا حادا في وصول قوارب تقل مهاجرين في الأسابيع القليلة الماضية بما يشكل مزيدا من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي عن كيفية التعامل مع هذا التدفق.

وأنقذ خفر السواحل الإيطالي 296 مهاجرا آخرين في البحر المتوسط في 25 نوفمبر لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وفي بيان منفصل، قالت منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية يوم السبت إن 461 شخصا نزلوا من سفينة الإنقاذ التابعة لها إلى صقلية.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن 62236 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا في 2021 حتى الآن مقابل وصول 32542 في ذات الفترة من العام الماضي.

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