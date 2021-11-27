فيديو.. العاصفة أروين تهب على بريطانيا مصحوبة برياح "مدمرة"

المصدر: د ب أ

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ضربت العاصفة أروين تصاحبها رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة) بعض المناطق في بريطانيا.

ولقي رجل حتفه، وتضررت بعض المباني وسقطت أشجار بسبب الرياح "المدمرة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)عن مكتب الأرصاد الجوية قوله إن سرعة الرياح بلغت 98 ميلا في الساعة في منطقة "بريزلي وود" في نورثمبرلاند.

وبينما انتهي التحذير ذو اللون الأحمر من الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قال مكتب الأرصاد أن التحذيرات باللون البرتقالي من خطورة الرياح لا تزال قائمة مع توقعات "بهبوب رياح قوية للغاية" في العديد من الأماكن.

ونصح المكتب المواطنين بتجنب السفر غير الضروري ، ووصف الرياح التي هبت خلال الليل بأنها "مدمرة" وأثرت على "مساحة شاسعة من المملكة المتحدة".

وفي ايرلندا الشمالية، لقي رجل حتفه عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت بسبب العاصفة في مقاطعة أنتريم يوم الجمعة.

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