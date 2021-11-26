النفط يهوي 10%

المصدر: رويترز

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هوت أسعار النفط بأكثر من عشرة بالمئة اليوم الجمعة مسجلة أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل 2020 بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، التي قالت بريطانيا إن العلماء يعتبرونها أهم سلالة مكتشفة حتى الآن من فيروس كورونا، إلى فرض قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وفرضت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قيودا على السفر من دول جنوب أفريقيا التي تم رصد السلالة الجديدة فيها.

وبحلول الساعة 14.59 بتوقيت جرينتش نزل خام برنت 8.77 دولار بما يعادل 10.7 بالمئة إلى 73.45 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.12 دولار أو 11.6 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أمس الخميس.

ويتجه الخامان لتسجيل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي وأكبر تراجعات على الإطلاق منذ أبريل 2020.

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