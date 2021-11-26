أستراليا: أفعال الصين المقلقة تتعارض مع خطابها السلمي

المصدر: رويترز

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قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اليوم الجمعة إن أفعال الصين "المقلقة" لا تتفق مع حديثها عن الترويج للسلام والازدهار في المنطقة.

جاء ذلك بعد تتبع سفينة للبحرية الصينية تبحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا.

وضرب داتون أمثلة على أفعال ترتكبها الصين وتتعارض مع أقوالها هي إضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي وعدائيتها في الآونة الأخيرة تجاه تايوان وسن قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقال في كلمة أدلى بها في كانبيرا "كلنا على دراية بالمزاعم المتكررة للحكومة الصينية عن أنها ملتزمة بالسلام والتعاون والتنمية".

وأضاف "مع ذلك نشهد انفصالا كبيرا بين الأقوال والأفعال. تابعنا عن كثب انخراط الحكومة الصينية في أنشطة مقلقة بصورة متزايدة".

وقالت السفارة الصينية في كانبيرا إن داتون يحرف سياسة بكين الخارجية ويضلل الشعب الأسترالي ويؤجج الصراع والانقسام بين الشعوب والدول".

وأكدت أستراليا أنها راقبت سفينة استخبارات صينية تبحر في أغسطس بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، لكن ليس في مياهها الإقليمية.

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