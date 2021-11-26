زلزال قوته 6.1 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل إن زلزالا قوته 6.1 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وشعر الناس بالزلزال من مدينة تشيتاجونج في بنجلادش وحتى كولكاتا في شرق الهند وفقا لروايات شهود نُشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وروايات مستخدمين لتويتر.

ووصف شاهد من تشيتاجونج الزلزال على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي بأنه "قوي جدا". وتبعد تشيتاجونج نحو 184 كيلومترا غربي مركز الزلزال.

وقدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الهزة عند 5.8 درجة بعد أن أعطاها في وقت سابق ست درجات وقال إن مركز الزلزال يبعد نحو 126 كيلومترا جنوب شرقي أيزول في شمال شرق الهند.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز