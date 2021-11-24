الذهب يستقر مع تحول الأنظار إلى بيانات اقتصادية مهمة

المصدر: رويترز

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استقر الذهب بعد تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن المجازفة بمبالغ كبيرة قبل نشر تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر نوفمبر تشرين الثاني وصدور بيانات اقتصادية مهمة.

وبحلول الساعة 0928 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1792.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1791.80 دولارا للأوقية.

وانخفض المعدن الثمين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار هذا الأسبوع إذ أكدت إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لفترة ثانية الرهانات على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وعززت الدولار.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن الأصفر مكلفا لحاملي العملات الأخرى.

وبشكل عام لا تزال المعنويات بين المستثمرين في الذهب حذرة قبل نشر تفاصيل ما دار في الاجتماع الأخير للجنة السياسات بمجلس الاحتياطي.

وسينصب التركيز أيضا على مجموعة من البيانات الأمريكية من بينها بيانات النمو الاقتصادي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقررة في وقت لاحق اليوم.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.63 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 976.73 دولارا، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1884.25 دولارا.

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