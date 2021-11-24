انتخاب ماجدالينا أندرسون رئيسة للوزراء في السويد

المصدر: د ب أ

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أصبحت الاشتراكية الديمقراطية، ماجدالينا أندرسون، أول امرأة تتولى رئاسة وزراء السويد، وذلك بعد أن حصلت وزيرة المالية السابقة على الدعم اللازم في تصويت في البرلمان في ستوكهولم اليوم الأربعاء لخلافة رئيس الوزراء المستقيل ستيفان لوفين.

وكان لوفين استقال رسميا في وقت سابق من هذا الشهر بعد سبع سنوات في المنصب.

وتم التخطيط بعناية لخلافة لوفين. وكان لوفين قد أعلن في أغسطس الماضي أنه سيتنحى أولا عن رئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ثم عن رئاسة الحكومة فيما بعد.

وأصبحت أندرسون زعيمة للحزب مطلع هذا الشهر.

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