وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان

المصدر: رويترز

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توفي اليوم الثلاثاء رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن عمر يناهز 90 عاما حسبما قال سكرتيره الصحفي السابق.

وحكم تشون دو هوان البلاد بقبضة من حديد في أعقاب انقلاب عسكري عام 1979 مما أثار احتجاجات حاشدة للمطالبة بالديمقراطية.

وقال سكرتيره الصحفي السابق مين تشونج كي للصحفيين إن تشون كان مصابا بنوع من سرطان الدم يسمى الورم النخاعي المتعدد وقد تدهورت صحته في الآونة الأخيرة. وتوفي تشون في منزله في سول في ساعة مبكرة من الصباح وسيتم نقل جثمانه إلى المستشفى لتشييعه في وقت لاحق اليوم.

قاد تشون -وهو قائد عسكري سابق- مذبحة جوانغجو التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهي جريمة أدين بها لاحقا وحُكم عليه بالإعدام ولكن تم تخفيف الحكم لاحقا.

وأصدر الرئيس كيم يونج سام عفوا عن تشون وتم الافراج عنه من السجن عام 1997 فيما وصفه بأنه محاولة لتعزيز "الوحدة الوطنية".

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