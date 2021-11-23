مقتل 9 في حريق بدار لرعاية المسنين في بلغاريا

المصدر: رويترز

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قال مسؤول كبير بوزارة الداخلية البلغارية أمس الاثنين إن تسعة أشخاص قُتلوا في حريق شب في دار لرعاية المسنين في قرية روياك بشرق بلغاريا، وإن بعض نزلائها لقوا حتفهم اختناقا.

وقال تيهومير توتيف، مدير الإدارة المحلية للسلامة من الحرائق، إن الحريق الذي اندلع من السطح الخشبي للدار مساء أمس تم إخماده وإجلاء نزلاء الدار التي يعيش فيها 58 مسنا.

وأضاف توتيف "عندما وصلت عربات الإطفاء الست إلى الدار، كان السطح تلفه ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. بدأ رجال الإطفاء في إجلاء النزلاء، لكن لسوء الحظ فقد تسعة حياتهم".

وقال إن التحقيق جار للوقوف على أسباب الحريق.

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