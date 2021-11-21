الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا بسبب تايوان

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأحد إن البلاد خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، معبرة عن استيائها الشديد من فيلنيوس لسماحها لتايوان بإنشاء ما يمكن اعتبارها سفارة بها.

وورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية "تجاهلت ليتونيا الموقف الرسمي للحكومة الصينية، واستخفت بالوضع العام للعلاقات الثنائية، وتجاهلت القواعد الأساسية للعلاقات الدولية" بالسماح لتايوان بإنشاء مكتب تمثيل في ليتوانيا.

وقال البيان إن الصين تحث ليتوانيا على "تصحيح الخطأ" في أسرع وقت ممكن.

كانت الصين قد طالبت في أغسطس بأن يسحب البلد الواقع بمنطقة البلطيق سفيره لدى بكين، وقالت إنها ستستدعي مبعوث الصين في فيلنيوس بعد أن أعلنت تايوان أن مكتبها في المدينة سيسمى مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا.

تستخدم مكاتب تايوان الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة اسم مدينة تايبه، متجنبة الإشارة إلى الجزيرة نفسها التي تزعم الصين أنها من أراضيها.

تكثف الصين الجهود لجعل دول أخرى تحد من تعاملاتها مع تايوان أو قطعها تماما. وهناك 15 دولة فقط لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

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