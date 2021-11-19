مجلس النواب الأمريكي يمرر خطة بايدن الاقتصادية

المصدر: د ب أ

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مرر مجلس النواب الامريكي صباح اليوم "الجمعة"، خطة الرئيس جو بايدن لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة تغير المناخ وإعادة صياغة السياسات الضريبية، بعد أن وحدت نانسي بيلوسي رئيسة المجلس صفوف الديمقراطيين المنقسمين ليتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيره غير مؤكد، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 220 صوتاً مقابل 213 صوتاً بعد أشهر من الجدال داخل الحزب .

وجاء ذلك فقط بعد تسليم مكتب الميزانية بالكونغرس غير الحزبي تقديراً لتكلفة مشروع القانون، والذي طالب به المعتدلون قبل الادلاء بأصواتهم.

وثبتت النتائج التي توصل إليها مكتب الميزانية بالكونغرس أنه من شأن مشروع القانون أن يزيد العجز بمقدار 367 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، أنها مقبولة لتمرير تحفظات كافية على مشروع القانون.

وكان النائب جاريد جولدن ممثل ولاية مين ، هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت بالرفض جنبا إلى جنب مع جميع الجمهوريين.



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