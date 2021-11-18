زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الأرجنتين

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 56 كيلومترا عن شمال غرب منطقة كامبو جالو، وعلى عمق 91ر569 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وكان المركز الألماني قد أعلن في البداية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أنه في 13 سبتمبر المنصرم، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مدينة سان سلفادور دي خوخوي الأرجنتينية، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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