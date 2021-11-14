أولوك شارما: كنت أتمنى الحفاظ على اللغة الأصلية بشأن الفحم في اتفاق المناخ

المصدر: رويترز

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قال أولوك شارما الرئيس البريطاني لقمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو يوم السبت إنه كان يتمنى لو استطاع الحفاظ على اللغة التي تم الاتفاق عليها أصلا في اتفاق جلاسجو للمناخ بشأن التخلص التدريجي من طاقة الفحم.

وقال للصحفيين "بالطبع أتمنى لو كنا تمكنا من الحفاظ على اللغة المتعلقة بالفحم التي تم الاتفاق عليها في الأصل.

"ورغم ذلك فلدينا لغة بشأن الفحم، والتخفيض التدريجي، ولا أعتقد أن أي شخص في بداية هذه العملية كان يتوقع بالضرورة أنه كان سيتم الاحتفاظ بذلك".

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