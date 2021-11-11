جيران روسيا البيضاء: أزمة المهاجرين تنذر بمواجهة عسكرية

المصدر: رويترز

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عبرت الدول المجاورة لروسيا البيضاء عن قلقها اليوم الخميس من تصاعد أزمة المهاجرين الذين يحاولون عبور حدودها إلى الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الأزمة قد تتحول إلى مواجهة عسكرية.

وأدانت ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا "التصعيد المتعمد للهجوم الهجين المستمر من جانب نظام روسيا البيضاء الذي يشكل تهديدا خطيرا لأمن أوروبا"، في إشارة إلى اتهامات بأن روسيا البيضاء تستخدم المهاجرين كسلاح.

وجاء في بيان مشترك لوزراء دفاع ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إن هذا الأمر "يزيد من فرص وقوع استفزازات ووقائع خطيرة يمكن أن يتسع نطاقها إلى المجال العسكري".

وقالت السلطات في وارسو اليوم الخميس إن المهاجرين العالقين داخل حدود روسيا البيضاء رشقوا حرس الحدود البولندي بالحجارة وفروع الأشجار وحاولوا قطع سياج الأسلاك الشائكة أثناء الليل في مسعى جديد لدخول الاتحاد الأوروبي بالقوة.

وقد يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا البيضاء قريبا ربما يوم الاثنين المقبل بعد أن اتهمها بشن "هجوم هجين" على الاتحاد بتشجيع آلاف المهاجرين الفارين من مناطق الحروب في العالم على عبور الحدود.

وهدد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي‭ ‬بالرد على أي عقوبات جديدة بما في ذلك من خلال وقف نقل الغاز الطبيعي والبضائع عبر بلاده.

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