إخلاء مبانٍ بـ 3 جامعات أمريكية بعد تحذيرات بوجود قنابل

المصدر: رويترز

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أخلت ثلاث جامعات في ولايتي نيويورك ورود أيلاند أجزاء من حُرُمها الجامعية أمس الأحد بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان.

وفي سلسلة تغريدات، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا بنيويورك من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة على الفور وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

وقالت الجامعة الخاصة التي تضم 21 ألف طالب "من فضلكم لا تتصلوا بشرطة كورنيل إلا إذا كانت لديكم حالات طوارئ".

وبعد تلقي تهديد عبر الهاتف بوجود قنبلة أيضا، أخلت جامعة براون في بروفيدنس بولاية رود أيلاند عددا من المباني، وذلك بحسب ما قاله متحدث باسم الجامعة في رسالة بالبريد الإلكتروني.

كما أخلت جامعة كولومبيا، التي تضم 31 ألف طالب، عدة مبان في حرمها الجامعي بمدينة نيويورك بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل. وقالت على تويتر، بعد أكثر من ساعتين، إن شرطة نيويورك وجدت أن التهديدات ليست ذات مصداقية وأعيد فتح المباني.

ويوم الجمعة، تلقت جامعة ييل في نيو هافن بكونيتيكت تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها ليست ذات مصداقية.

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