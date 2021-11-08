خطف حافلة وإشعال النار فيها بأيرلندا الشمالية

المصدر: رويترز

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قالت السلطات إن أربعة رجال خطفوا وأضرموا النار في حافلة في منطقة اتحادية موالية لبريطانيا في أيرلندا الشمالية مساء أمس الأحد.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن حادث اختطاف في منطقة تشيرش رود في نيوتاونابي، وهي إحدى ضواحي بلفاست، في نحو الساعة 7.45 مساء.

وقالت الشرطة في أيرلندا الشمالية في بيان "تم الإبلاغ عن صعود أربعة رجال إلى الحافلة وأمروا الركاب بالنزول قبل إشعال النار فيها. وتم إغلاق تشيرش رود حاليا وتحويل حركة المرور والشرطة ستطلب من الناس تجنب المنطقة".

وقالت شركة ترانسلينك التي تشغل الحافلة إن السائق وعدد قليل من الركاب نزلوا بسلام.

وقالت الشركة في بيان "سائقنا يرتجف بشدة، ويتلقى دعما من زملائه في الوقت الحالي".

وقال البيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا الهجوم المخيف على أحد موظفينا وخدمات النقل العام في المنطقة. ندين بشدة هذا السلوك وسنعمل عن كثب مع الشرطة في أيرلندا الشمالية للتحقيق في هذا الحادث".

وفي الأسبوع الماضي خطف رجلان ملثمان ومسلحان حافلة أخرى وأضرما النار فيها في هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنه مرتبط بالتوترات بشأن الحواجز التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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