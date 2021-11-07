بايدن يدين استهداف رئيس الوزراء العراقي

المصدر: رويترز

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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الأحد" بقوة هجوماً استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وأشاد بدعوته إلى "الهدوء وضبط النفس والحوار".

وقال بايدن في بيان مكتوب "أدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس وزراء العراق الكاظمي. شعرت بارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء وأشيد بالقيادة التي أظهرها في الدعوة للهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية التي يستحقها العراقيون كثيرا".

وأضاف أنه أبلغ فريقه للأمن القومي بعرض المساعدة المناسبة للسلطات العراقية بينما يحققون في الواقعة.

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