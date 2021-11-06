أمريكا ترصد مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مهربي مخدرات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على أو إدانة أي من أربعة ممن يشتبه بكونهم مهربي مخدرات من المكسيك، منهم شقيق تاجر المخدرات المسجون خواكين "إل تشابو" جوزمان.

وأوريليانو جوزمان لويرا - شقيق إل تشابو - متهم بالعمل تحت مظلة عصابة سينالوا القوية، إلى جانب روبرتو سالجيرو نيفاريز وخوسيه سالجيرو نيفاريز وهريبرتو سالجيرو نيفاريز.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتهامات وجهت إليهم في لوائح اتهام أمريكية بانتهاك قوانين المخدرات في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة عن لوائح اتهام بشأنهم، إذ يتهمون بانتهاك القوانين الدولية بشأن تهريب المخدرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز