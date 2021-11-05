رئيس البرتغال يدعو لانتخابات برلمانية جديدة في 30 يناير

المصدر: د ب أ

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دعا رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا أمس الخميس لإجراء انتخابات في 30 يناير المقبل، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أن عجز البرلمان عن تمرير الميزانية.

وقال ريبيلو في كلمة متلفزة للأمة، إنه يجب حل البرلمان قريبا.

ولم تكن ستجرى انتخابات دورية مقبلة حتى خريف العام 2023.

ولم يتم تمرير ميزانية 2022 التي اقترحها رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أول أمس الأربعاء، وحصلت على دعم 108 نواب فقط من حزبه الاشتراكي، بينما صوت 117 ضدها وامتنع خمسة عن التصويت.

وكان الحزب الاشتراكي، الذي يتولى السلطة منذ العام 2015، يتمتع من قبل بدعم العديد من الأحزاب اليسارية.

لكن الكتلة اليسارية الماركسية والشيوعيين والخضر سحبوا دعمهم، مطالبين الحكومة بإنفاق المزيد على القضايا الاجتماعية من المليارات التي ستحصل عليها البلاد من الاتحاد الأوروبي في شكل أموال إعادة الإعمار في فترة ما بعد جائحة كورونا.

ومع ذلك، لم يكن كوستا راغبا في تبني سياسة التوسع في الإنفاق.

وقبل اتخاذ القرار، أجرى ريبيلو سلسلة من المشاورات، حيث بدأ المباحثات مع ممثلين من النقابات ومنظمات أرباب العمل يوم الجمعة الماضي ومع رؤساء جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في يوم السبت التالي.

والتقى مساء يوم أول أمس الأربعاء بمجلس الدولة في البلاد، وهو هيئة تقدم المشورة للرئيس وتتألف من نواب حاليين وسابقين وممثلين من مختلف الأطياف السياسية.

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