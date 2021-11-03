استراليا تحدث خططها للوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2050

المصدر: د ب أ

حدثت استراليا خططها، للوصول إلى صافي انبعاثات، تصل إلى الصفر، بحلول عام 2050، مضيفة مجال أولوية آخر، للإسراع من وتيرة جهود التخلص من الكربون، لكن مع إعطاء القليل من التفاصيل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتمت إضافة "الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف للغاية، كعنصر سادس، في بيان تكنولوجيا الانبعاثات المنخفضة، وهو أمر مهم لخطة تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار استرالي (15 مليار دولار أمريكي)، من قبل حكومة رئيس الوزراء، سكوت موريسون، لتقليص الانبعاثات.

وسيسعى البرنامج لتوليد طاقة شمسية، بسعر 15 دولارا استراليا، لكل ميجاوات/ساعة، أو حوالي ثلث التكاليف الحالية.

وكان مورسون قد واجه هذا الأسبوع انتقادات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ(كوب26)، في مدينة جلاسكو، في اسكتلندا، بسبب دعم حكومته لصناعات الوقود الأحفوري.

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