تحطم طائرة بعد دقائق من إقلاعها بجنوب السودان

المصدر: د ب أ

تحطمت طائرة من طراز أنتونوف 26 صباح اليوم الثلاثاء بعد دقائق من إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان، في طريقها إلى مقاطعة المابان في أعالى النيل.

ولم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها، ولا مصيرهم.

وقالت سلطات مطار جوبا إنها ما زالت تحقق في سبب تحطم الطائرة.

ونقل "راديو تمازج" المحلي عن كور كول المدير العام للمطار القول إن "الطائرة تحطمت بسبب مشكلة فنية"

وتم إرسال فريق من المهندسين إلى مكان الحادث لتقييم سبب الحادث.

وأظهرت صور للطائرة المنكوبة تحطمها واحتراقها.

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