روسيا تستعين بالجيش في مواجهة "كوفيد19"

المصدر: رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن روسيا ربما تحتاج مساعدة الجيش لبناء مستشفيات ميدانية لمرضى كوفيد-19 في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في الإصابات أدت إلى إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد.

وقال بوتين مخاطباً وزير الدفاع سيرجي شويجو، وغيره من كبار الضباط: "الوضع في البلاد صعب للغاية، أكثر من 40 ألف حالة (في اليوم). هذا لم يحدث من قبل قط".

وأضاف: "أطلب منكم الاستمرار في تقديم الدعم للخدمة الطبية المدنية.. وإذا لزم الأمر، ربما تستخدمون قدراتكم الإنشائية؛ لأن هناك حاجة لمواصلة بناء مرافق طبية جاهزة".

وأمر بوتين الشهر الماضي بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتباراً من 30 أكتوبر الماضي، وهو ما يمكن أن تمدده السلطات المحلية.

وسجلت روسيا أكثر من 8.5 ملايين إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز