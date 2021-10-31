الصين تحذر أمريكا من التدخل المتهور بشأن تايوان

المصدر: د ب أ

اتهم وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة بـ"التدخل المتهور في الشؤون الداخلية" لبلاده وذلك في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في روما.

وفي ضوء التوترات المتزايدة بشأن تايوان، أكد وانج يي خلال المحادثات التي جرت على هامش قمة مجموعة العشرين أن هذه هي "القضية الأكثر حساسية" بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لوزارة الخارجية في بكين.

واتهم وانج واشنطن بدعم قوى الاستقلال في تايوان، ودعا الولايات المتحدة إلى انتهاج "سياسة صين واحدة حقيقية وليست كاذبة".

يذكر أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وقال الرئيس جو بايدن مؤخرا إن الولايات المتحدة لديها "التزام" بالدفاع عن تايوان إذا تعرضت للهجوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز