بعد خروجها من المستشفى.. هذه نصيحة الأطباء للملكة إليزابيث

المصدر: رويترز

أعلن مسؤولون في القصر، اليوم، أن الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بالراحة في الأسبوعين المقبلين على الأقل، وتجنب الزيارات الرسمية، والقيام بالواجبات الخفيفة فقط خلال تلك الفترة.

وأكد القصر أن الملكة (95 عاماً) لن تحضر مهرجاناً تذكارياً سيُنظم يوم 13 نوفمبر، لكن لديها «نية أكيدة» لحضور مناسبة وطنية تذكارية لقدامى المحاربين يوم 14 نوفمبر.

ولن تلقي ملكة بريطانيا كلمة بشخصها أمام زعماء العالم في مؤتمر قمة تغير المناخ (كوب26) في جلاسجو في الأسبوع المقبل.

لكن مصدراً في القصر قال إنها في حالة معنوية مرتفعة، وسجلت، اليوم، كلمة مصورة ستذاع على وفود المؤتمر.

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