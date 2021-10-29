بريطانيا تحذر من الرد بالمثل على التهديدات الفرنسية بشأن مصايد الأسماك

المصدر: د ب أ

هددت المملكة المتحدة بالرد بالمثل على التهديدات الفرنسية بتعطيل التجارة، لتتصاعد التوترات بين الجانبين في صراع مرير بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وتدفع فرنسا بأنه تم حرمان قواربها ظلما من الحصول على تصريح بالصيد في المياه البريطانية. وهددت في وقت سابق هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل وقف تدفق التجارة عبر القنال الإنجليزي ورفع أسعار الطاقة لجزر القنال البريطانية، ما لم يتم منح القوارب الفرنسية المزيد من التصاريح بحلول الثاني من نوفمبر المقبل.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أمس الخميس إن الحكومة البريطانية لا تفهم إلا لغة "القوة".

ونقلت إذاعة "تايمز راديو" اليوم عن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، الذي تشمل مسؤولياته مصايد الأسماك، القول: "هذه خطوة استفزازية للغاية وطريقة خاطئة لتناول الأمور".

ولدى سؤاله عن رد فعل بريطانيا إذا نفذت فرنسا تهديداتها، والتي تشمل حظر سفن الصيد البريطانية، أجاب: "يمكننا الرد بالمثل... سنتخذ رد الفعل الملائم".

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