ميركل تدعو خليفتها المحتمل إلى قمة مجموعة العشرين

المصدر: رويترز

قال مسؤول في الحكومة الألمانية اليوم الخميس إن المستشارة أنجيلا ميركل دعت خليفتها المحتمل وزير المالية أولاف شولتز لحضور المناقشات الثنائية مع بقية قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع.

وتسعى الأحزاب الألمانية الثلاثة التي تعكف على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة إلى إنهاء محادثاتها بحلول نهاية نوفمبر وتأمل في انتخاب شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي مستشارا جديدا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر وفقا لما ذكره مسؤولون في الحزب الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول أن اجتماعات ميركل الثنائية ستشمل قضايا منها المحادثات النووية مع إيران، وسيكون أحدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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