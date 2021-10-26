وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق روه تاي وو عن 88 عاما

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق روه تاي وو توفي اليوم الثلاثاء عن عمر 88 عاما.

وروه محارب قديم حاصل على أوسمة ولعب دورا محوريا لكنه أثار الجدل في الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية من حكم زعماء سلطويين.

وقال مسؤول بمستشفى جامعة سول الوطنية إن روه توفي اليوم دون أن يذكر سبب‭ ‬الوفاة.

وكان روه في حالة صحية سيئة منذ 2002 عندما خضع لجراحة بعد إصابته بسرطان البروستاتا ونقل للمستشفى مرات عديدة في السنوات القليلة الماضية.

وفي غضون عقود قليلة، تحول روه من قائد لانقلاب عسكري إلى أول رئيس منتخب شعبيا لكوريا الجنوبية، قبل أن ينهي حياته السياسية محكوما عليه بالسجن بتهمة الخيانة والفساد.

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