محامي تاجر المخدرات الشهير "إل تشابو" يطالب بإعادة محاكمته

المصدر: د ب أ

قال محامي تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان، المعروف باسم "إل تشابو"، أمس الاثنين، إن موكله يحتاج إلى إعادة محاكمته، لأن المحلفين كذبوا على القاضي بشأن متابعة تقارير إعلامية خلال محاكمته.

وقضية جوزمان معروضة حاليا للاستئناف، وركز محامي الزعيم السابق لعصابة المخدرات "سينالوا" في دفاعه على مقال نشرته فايس نيوز قال فيه محلف مجهول إنه ومحلفين آخرين تابعوا التغطية الإعلامية للمحاكمة لكنهم أنكروا ذلك أمام القاضي، منتهكين قسمهم، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وقال مارك فيرنيش محامى جوزمان أمس الاثنين فى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية في مانهاتن "إذا تبين أن خمسة أو ستة محلفين اجتمعوا وكذبوا مباشرة فى وجه القاضي في منتصف المحاكمة، فهذا أمر لا يمكنك تجاهله".

ويشكل تقرير "فايس نيوز" الأساس لجانب كبير من استئناف تاجر المخدرات المسجون.

وحكم على غوزمان بالسجن مدى الحياة في محكمة بروكلين الاتحادية في العام 2019 لدوره على رأس عصابة سينالوا، وتدبيره مؤامرات لعقود لتهريب مخدرات بقيمة مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.

ولم يبت القضاة على الفور في الاستئناف أمس الاثنين.

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