مسلحون يقتلون 18 شخصاً في مسجد بولاية النيجر شمالي نيجيريا

المصدر: رويترز

قتل مسلحون يستقلون دراجات نارية ما لا يقل عن 18 شخصا في مسجد بولاية النيجر في شمال نيجيريا، بحسب ما أبلغ به ساكنان رويترز أمس الاثنين.

وقالا إن المهاجمين وصلوا إلى تجمع مازا كوكا في منطقة حكومة ماشيجو المحلية في نحو الخامسة صباحا.

وقال ساكن يدعى عبد الغني حسن لرويترز "جاؤوا وتوجهوا مباشرة إلى المسجد وأطلقوا النار على المصلين جميعا".

وأضاف أنهم خطفوا أكثر من عشرة آخرين. وقال بيلو أيوبا، وهو ساكن آخر وشاهد، إن 20 على الأقل أصيبوا.

ولم يرد متحدث باسم شرطة ولاية النيجر بعد على اتصالات أو رسائل طلبا للتعقيب.

وعمدت عصابات مسلحة تعمل من أجل المال إلى خطف أو قتل المئات في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا هذا العام، لكن مسؤولين في ولاية النيجر ومسؤولين محليين قالوا في الآونة الأخيرة إن جماعة بوكو حرام الإرهابية استولت على مجتمعات متعددة في الولاية، وقدمت للقرويين المال ودمجتهم في صفوفها لمحاربة الحكومة.

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