مستويات ثاني أكسيد الكربون وصلت لمستوى قياسي في العالم عام 2020

المصدر: د ب أ

أعلنت الهيئة العالمية للارصاد الجوية اليوم الاثنين أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض وصلت لمستوى قياسي عام 2020، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة أكبر من متوسط الزيادة المسجلة للعقد من 2011 حتى 2020.

ووفقا للمنظمة فإنه بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، انخفضت الانبعاثات الجديدة بنسبة 5.6% العام الماضي. مع ذلك، لم يكن لهذا تأثير يمكن رصده على تركيزات الغازات الحالية في الغلاف الجوي أو على معدلات نموها.

وبلغ المستوى الجديد لثاني أكسيد الكربون 2ر413 جزء لكل مليون، مقارنة بـ 410.7 عام 2019.

وحذر بيتيري تالاس رئيس المنظمة العالمية للارصاد الجوية أنه مالم يتم تطبيق أهداف متعلقة بالانبعاثات أكثر صرامة من الموضوعة حاليا، بالتأكيد لن يتم تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ بخفض الاحترار العالمي إلى أقل من 2 أو حتى 1.5 درجة.

وقال تالاس في بيان صحفي" نحن بعيدون عن مسار تحقيق الهدف".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم للاجتماع في جلاسكو الأحد المقبل في بداية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في محاولة للاتفاق على اتخاذ إجراء مهم للحد من الانبعاثات العالمية.

وقال تالاس إن تقرير المنظمة " رسالة علمية صارمة للمفاوضين بشأن التغير المناخي في المؤتمر".

ويعد ثاني أكسيد الكربون القوة الدافعة الأبرز للاحترار العالمي، وترتبط قدرة الإنسان على الحد من الانبعاثات بصورة مباشرة بما إذا كان يمكن تجنب التغير المناخي خلال عقود أم لا.

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