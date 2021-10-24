الإعصار ريك يقترب من ساحل المكسيك

المصدر: رويترز

قال المركز الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ريك اقترب ببطء من ساحل المكسيك على المحيط الهادي اليوم الأحد وإن من المتوقع أن يتسبب في أمطار غزيرة شمالي منتجع أكابولكو في وقت متأخر من المساء.

واستجمع ريك الحد الأقصى من الرياح الثابتة عند سرعة تقترب من 140 كيلومترا في الساعة مع عواصف قوية عندما كان يتحرك شمالا بسرعة ستة كيلومترات في الساعة.

وقال المركز إن الإعصار سيتلاشى يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول حكومي لقناة تيليفيزا نيوز الإخبارية إن الولايات الساحلية جوريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو وناياريت فتحت أبواب الملاجئ في المناطق التي يتوقع سقوط أمطار غزيرة فيها.

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