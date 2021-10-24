غازات سامة تنبعث من سفينة شحن مشتعلة قبالة سواحل كندا

المصدر: د ب أ

قال خفر السواحل الكندي يوم السبت إن سفينة كانت قد فقدت 40 حاوية من حمولتها قبل يومين قبالة الساحل الكندي على المحيط الهادئ "اندلعت فيها النيران وأطلقت غازات سامة".

وذكر خفر السواحل الأمريكي، أن الناقلة "إم في زيم كينجستون" فقدت في البداية حوالي 40 حاوية خلال أمواج شديدة على بعد 70 كيلومترًا غرب مدخل مضيق خوان دي فوكا يوم الخميس الماضي، مضيفا أن السفينة كانت في ذلك الوقت في طريقها إلى كندا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خفر السواحل الكندي قوله إنه تلقى بلاغا عن اندلاع حريق في حاويتين متضررتين على متن السفينة في الساعة 11 من صباح السبت (1800 بتوقيت جرينتش)، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية (سي.بي.سي) إن النيران اندلعت في ما مجموعه 6 حاويات وهي لا تزال مشتعلة حتى الساعة السابعة والنصف من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وكانت السفينة، التي تبحر تحت علم مالطا، راسية بالقرب من مدخل مضيق خوان دي فوكا، الطريق البحري المؤدي إلى فانكوفر في كندا أو إلى سياتل في ولاية واشنطن. ولم يكن من الواضح من البداية ما الذي تنقله.

ووضعت التحذيرات الملاحية لخفر السواحل الكندي إشعارا يقول إنه "تم إنشاء منطقة طوارئ في كونستانس بانك على بعد ميل واحد من سفينة الحاويات الراسية زيم كينجستون".

وجاء في الإشعار أن "السفينة تحترق وتطلق غازات سامة"، مضيفة أن حاويتين سقطتا في المياه كانتا تطفوان "بالقرب من السفينة".

ونقلت (سي.بي.سي) عن متحدث باسم خفر السواحل الكندي ومركز تنسيق الإنقاذ المشترك قوله إنه تم نقل 16 من أفراد الطاقم إلى البر بينما لا يزال خمسة من أفراد الطاقم على متن السفينة.

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